"Передача подозреваемого в трагедии МН17 России является неприемлемой": в ЕП напомнили о Цемахе

Новости мира:Депутат Европарламента от Нидерландов вновь заявила о том, что передача России обвиняемого по делу трагедии МН17 Цемаха была неприемлемой.

В Европейском парламенте депутат от Нидерландов Кати Пири (группа социалистов и демократов) вновь заявила, что передача России подозреваемого в трагедии МН17 Владимира Цемаха было "неприемлемой"

"В то время, как мы понимаем контекст, в котором проходят переговоры между Украиной и Россией, передача ключевого подозреваемого в трагедии МН17 России является неприемлемой. Это оскорбление жертв и их родных, они заслуживают того, чтобы ответственные предстали перед правосудием", - заявила она в среду в Брюсселе на пленарном заседании Европарламента в ходе обсуждения украинского вопроса.

Пири также считает, что "не смотря на достигнутый прогресс в разрешении конфликта, риск политической нестабильности в Украине все еще остается высоким". "Некоторые страны пытаются использовать это в своих целях. Последний скандал, в который вовлечен президент США – это показательный пример", - считает политик.

Как известно, именно Пири была инициатором группового письма депутатов ЕП президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выполнять просьбу Москвы выдать в рамках обмена пленными украинского гражданина Цемаха, которого подозревают в причастности к трагедии МН17. Свою подпись тогда поставили 40 политиков. "Цемах - бывший командир пророссийских сил противовоздушной обороны на неконтролируемой государством территории так называемой "Донецкой народной республики" и является ключевым подозреваемым в трагедии пассажирского рейса MH17, сбитого 17 июня в восточной Украине из российской ракеты БУК", - говорится в письме, информация о котором появилась 4 сентября. Обмен же заключенными состоялся 9 числа того же месяца.

Комментируя письмо, Пири назвала "странной" просьбу России о выдаче украинского гражданина. "Это говорит о том, что российское правительство хочет предотвратить появление этого подозреваемого в суде", - считает она.

Письменные пояснения в связи с обменом Цемаха вынужден был дать парламенту Нидерландов и министр иностранных дел (Stef Blok). В письме, которое датировано 7 сентября, Блок напомнил, что в середине августа государственная прокуратура страны сообщила правительству, что Цемах может стать частью обмена пленными между Россией и Украиной. По этой причине прокуратура сделала все возможное по судебным каналам, чтобы Цемах был доступен для уголовного расследования по факту падения самолета MH17. "Правительство призвало соответствующие украинские власти не делать Цемаха частью обмена заключенными", - написал он.

"Правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением Российской Федерации стал частью этого обмена", - констатировал министр иностранных дел Нидерландов.

Как сообщалось, ранее содержавшегося под стражей, но потом выпущенного из-под ареста Цемаха, в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года и таким, который владеет важной информацией.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.