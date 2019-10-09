Скачать
Среда, 09.10.2019
Зеленский поблагодарил главу МИД Нидерландов за соблюдение режима санкций ЕС к РФ
Зеленский поблагодарил главу МИД Нидерландов за соблюдение режима санкций ЕС к РФ
Порошенко: Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск
Порошенко: Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном

Зеленский поблагодарил главу МИД Нидерландов за соблюдение режима санкций ЕС к РФ

Зеленский поблагодарил главу МИД Нидерландов за соблюдение режима санкций ЕС к РФ
21:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в деле о крушении малазийского "Боинга".

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году самолете "Боинг" "Малазийских авиалиний", рейс МН17.

Как сообщается на сайте украинского президента в среду, в ходе встречи Зеленский проинформировал Блока о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий. Он поблагодарил Нидерланды за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, соблюдение режима санкций ЕС к РФ и непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией.

Также стороны обсудили взаимодействие сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Посол: Контакт Зеленского и Меркель - наше мощнейше политическое оружие

Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ, говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский, МИД Нидерландов, МН17.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кремле дали понять, что произойдет в случае неотвода войск на Донбассе
02 В океане найдено гигантское прозрачное яйцо (Видео)
03 Названы продукты, которые сделают вас моложе на 10 лет
04 Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
05 Установлена причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло &quot;наступает&quot;: прогноз погоды на завтра
Тепло "наступает": прогноз погоды на завтра
Цены на потребительские товары и услуги стали выше
Цены на потребительские товары и услуги стали выше
У Порошенко готовят иск к Дубинскому
У Порошенко готовят иск к Дубинскому
Компания AMD представила новые процессоры
Компания AMD представила новые процессоры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь