Посол: Контакт Зеленского и Меркель - наше мощнейше политическое оружие

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины.
Об этом сообщил в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Только что состоялся уже 5-й по счету телефонный разговор между Президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель", - написал посол.
Он отметил, что это чрезвычайно тесный доверительный личный контакт двух лидеров - наше мощнейше политическое оружие ради восстановления территориальной целостности Украины.