Посол: Контакт Зеленского и Меркель - наше мощнейше политическое оружие

Новости Украины:Посол Украины в Германии рассказал, что Меркель и Зеленский провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся уже 5-й по счету телефонный разговор между Президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель", - написал посол.

Он отметил, что это чрезвычайно тесный доверительный личный контакт двух лидеров - наше мощнейше политическое оружие ради восстановления территориальной целостности Украины.