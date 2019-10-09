Скачать
Среда, 09.10.2019
Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
Порошенко: Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск
Порошенко: Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Вещи покойного вокалиста The Prodigy выставят на аукционе
Вещи покойного вокалиста The Prodigy выставят на аукционе

Посол: Контакт Зеленского и Меркель - наше мощнейше политическое оружие

Посол: Контакт Зеленского и Меркель - наше мощнейше политическое оружие
20:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Посол Украины в Германии рассказал, что Меркель и Зеленский провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся уже 5-й по счету телефонный разговор между Президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель", - написал посол.

Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"

Он отметил, что это чрезвычайно тесный доверительный личный контакт двух лидеров - наше мощнейше политическое оружие ради восстановления территориальной целостности Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, Ангела Меркель, ФРГ, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кремле дали понять, что произойдет в случае неотвода войск на Донбассе
02 В океане найдено гигантское прозрачное яйцо (Видео)
03 Названы продукты, которые сделают вас моложе на 10 лет
04 Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
05 Установлена причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло &quot;наступает&quot;: прогноз погоды на завтра
Тепло "наступает": прогноз погоды на завтра
Цены на потребительские товары и услуги стали выше
Цены на потребительские товары и услуги стали выше
У Порошенко готовят иск к Дубинскому
У Порошенко готовят иск к Дубинскому
Компания AMD представила новые процессоры
Компания AMD представила новые процессоры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь