Катастрофа MH17: Нидерланды собираются провести еще одно расследование

Новости мира:Нидерланды проведут дополнительное расследование по МН17.

Парламент Нидерландов поддержал предложение CDA (Христианско-демократическая партия) о дополнительном расследовании, которое сосредоточится на обстоятельствах незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной на момент катастрофы МН17.

Решение было принято единогласно, сообщает Укринформ

"Предложение относительно дальнейшего расследования того факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной только что было принято единогласно", - написал в Twitter депутат от CDA Крис ван Дам.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе во время пленарных дебатов по вопросам расследования катастрофы МН17 депутаты Палаты представителей вновь подняли вопрос об ответственности Украины за незакрытие воздушного пространства на момент катастрофы МН17.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок повторил официальную позицию правительства об отсутствии обоснованных юридических доказательств для привлечения Украины к ответственности, и заявил, что правительство не видит причин для нового расследования по этому вопросу. В то же время, депутаты Палаты представителей, ссылаясь на выводы исследования Нидерландского Совета безопасности 2015 года, настаивали, чтобы правительство провело "инвентаризацию возможностей наиболее полного расследования фактов" незакрытия Украиной воздушного пространства.

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов выразил разочарование тем, что вокруг этого вопроса опять происходят спекуляции, которые отвлекают внимание от реального расследования и поиска виновных в катастрофе МН17.

Он также отметил, что Украина тесно сотрудничала с Нидерландами в расследовании дела МН17 в течение последних 5 лет и предоставляла всю исчерпывающую информацию, в том числе по вопросу незакрытия воздушного пространства.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.