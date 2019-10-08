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Лукашенко: Война не только в Украине, война в нашем доме

Лукашенко: Война не только в Украине, война в нашем доме
10:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Александр Лукашенко призывает нормандскую четверку предпринять меры для решения конфликта на Донбассе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину одну решать конфликт в Донбассе.

"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", - сказал Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

По словам президента, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента". "И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - подчеркнул он.

"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - заявил глава государства.

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"Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Зеленский "абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась в наследство". "Он готов к трудным решениям для достижения мира", - добавил глава государства.

В данной связи Лукашенко напомнил о так называемой "формуле Штайнмайера".

"Если кто-то думает, что после принятия в Минске, а там просто конкретизированы еще раз минские соглашения, лед тронулся, то нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс, который в СМИ и умах политиков актуализировался", - сказал глава государства.

Лукашенко также считает, что после Зеленского к власти на Украине могут прийти люди, с которыми будет сложно договариваться.

"Если мы потеряем пусть неопытного молодого Зеленского и эту власть в Украине, а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне", - сказал Лукашенко и продолжил: "Если мы ее потеряем, мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать".

При этом Лукашенко призвал экспертное сообщество подумать серьезно о такой перспективе.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на опасность противостояния Запада и Востока.

Как известно, Минск готов предоставить площадку для встречи любого формата для урегулирования ситуации на Донбассе.

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Украина, Беларусь, Донбасс, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.
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