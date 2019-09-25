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Дело MH17: король Нидерландов с трибуны ГА ООН обратился к России

Дело MH17: король Нидерландов с трибуны ГА ООН обратился к России
11:11 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Нидерланды настаивают на ответственности за международные преступления ради родственников погибших в катастрофе МН17.

В своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН король Нидерландов Виллем-Александр призвал Россию принять участие в расследовании катастрофы MH17.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Родственники 298 жертв ожидают справедливости, и мы не сложим руки, пока справедливость не будет осуществлена", - заявил король.

Король заявил, что недопустимо, чтобы "ответственные за международные преступления избегали справедливости". Он говорит, что Нидерланды остаются преданы укреплению Международного уголовного суда, поскольку он является неотъемлемой частью международно-правового порядка.

Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева

24 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министры иностранных дел Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии обсудили дальнейшие совместные шаги с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в сбитии самолета Малайзийских авиалиний МН17 в 2014 году.

"Участники отметили прогресс следствия и поприветствовали выдвижения первых подозрений. Министры подтвердили приверженность своих стран расследованию и установлению справедливости в отношении погибших в этой страшной трагедии", - говорится в заявлении МИД Украины.

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Россия, Нидерланды, Генассамблея ООН, Виллем-Александр, MH17.
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