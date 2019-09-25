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На ГА ООН обсуждалось дело MH17: комментарий МИД Украины

На ГА ООН обсуждалось дело MH17: комментарий МИД Украины
07:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Главы МИД государств-членов Совместной следственной группы отметили прогресс следствия по делу трагедии MH17.

Министры иностранных дел Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии 24 сентября на полях Генассамблеи ООН обсудили дальнейшие совместные шаги с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" МН-17 в 2014 году.

"Участники отметили прогресс следствия и приветствовали выдвижение первых подозрений. Ожидается, что судебные слушания начнутся в Нидерландах в марте 2020 года", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министры также подтвердили приверженность своих стран расследованию и установлению справедливости по отношению к погибшим в этой трагедии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября будет выступать первым во второй день общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Авиакатастрофа, МИД Украины, Генассамблея ООН, MH17.
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