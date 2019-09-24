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Вторник, 24.09.2019
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Зеленский на открытии Генассамблеи ООН: что происходило (Фото)

Зеленский на открытии Генассамблеи ООН: что происходило (Фото)
18:11 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский поучаствовал в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщили на сайте Главы государства.

В пресс-службе также отметили, что во время открытия сессии выступили: 

  • Антониу Гуттериш - генсекретарь ООН

  • Тиджани Мухаммад-Банде - глава 74-й сессии ГА ООН

  • Жаир Болсонару - президент Бразилии

  • Дональд Трамп - президент США 

Глава Украинского государства выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября.

Отметим также, во время 74-й сессии ГА ООН в США  президент Украины запланировал ряд встреч с главами других государств, в частности с главой Белого дома Дональдом Трампом, и представителями различных бизнес-кругов.

Встреча Зеленского и Трампа: глава Украины поделился ожиданиями

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский отправился Нью-Йорк на 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

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Генассамблея ООН, Владимир Зеленский, ГА ООН.
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