Зеленский на открытии Генассамблеи ООН: что происходило (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщили на сайте Главы государства.
В пресс-службе также отметили, что во время открытия сессии выступили:
Антониу Гуттериш - генсекретарь ООН
Тиджани Мухаммад-Банде - глава 74-й сессии ГА ООН
Жаир Болсонару - президент Бразилии
Дональд Трамп - президент США
Глава Украинского государства выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября.
Отметим также, во время 74-й сессии ГА ООН в США президент Украины запланировал ряд встреч с главами других государств, в частности с главой Белого дома Дональдом Трампом, и представителями различных бизнес-кругов.
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский отправился Нью-Йорк на 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.