Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

Новости Украины:В Нью-Йорке украинский президент Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

"Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития", - говорится в сообщении.

В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита глава украинского государства встретится с лидерами украинской громады в США, а также с представителями американских деловых кругов.