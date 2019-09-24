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Джонсон призвал к новой ядерной сделке с Ираном

Джонсон призвал к новой ядерной сделке с Ираном
03:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джонсон на Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, встретится с Трампом и с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал ЕС и США заключить новую ядерную сделку с Ираном взамен уже существующей.

"По моему мнению, вне зависимости от того, какие у вас есть возражения по старой сделке с Ираном, настало время идти вперед и заключить новую сделку", - сказал Джонсон в интервью телеканалу Sky News.

Джонсон пообещал, что Великобритания будет работать с "друзьями из ЕС" и с США, чтобы "попытаться подтолкнуть их к такому ходу мыслей".

При этом на Даунинг-стрит пояснили, что Великобритания все еще поддерживает существующую сделку и призывает Иран вернуться к ее соблюдению, отмечает агентство Associated Press.

Президент США Дональд Трамп, которого попросили прокомментировать слова Джонсона, заявил, что "Борис очень умный человек", не дав дальнейших пояснений.

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Джонсон на Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, встретится с Трампом и с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

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ЕС, США, Иран, Борис Джонсон, Новая ядерная сделка.
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