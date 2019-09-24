Встреча Зеленского и Трампа: глава Украины поделился ожиданиями

Новости Украины:Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча с Дональдом Трампом будет продуктивной.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет продуктивной.

Как сообщили в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи в Нью-Йорке с представителями украинской общины в США.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - заявил Зеленский и подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Также он выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время. Президент ожидает, что она будет сложной и на ней речь пойдет о конкретных вопросах.

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся всё это сделать", - сказал Зеленский.

Президент Украины находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.