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Среда, 25.09.2019
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева
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Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева

Смотрите фото (19)
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева
07:23 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Нью-Йорке состоялось открытие 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент Украины выдал ряд указов. Князев заявил об уходе с поста главы Нацполиции. Порошенко встретился с новым послом Германии. Свитолина и Ястремская прошли в третий раунд турнира в Ухане. Умер продюсер мультиков "Симпсонов" и "Рик и Морти".

  • 1

    Зеленский на открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

     

    Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

  • 2

    У Зеленского анонсировали его выступление на дебатах ГА ООН

    Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября будет выступать первым во второй день общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

  • 3

    Зеленский встретился со Столтенбергом

    Во время открытия 74-й сессии ГА ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

  • 4

    Зеленский провел встречу с Конте

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Италии Джузеппе Конте вкладывать средства в украинскую инфраструктуру.

  • 5

    Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях

    Президент Владимир Зеленский ветировал закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

  • 6

    Зеленский подписал ряд законов о перезагрузке власти

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти".

  • 7

    Князев уходит с поста главы Нацполиции

    Князев заявил о своем решении покинуть свой пост во время брифинга. По его словам, он уже передал заявление министру.

  • 8

    Порошенко встретился с новым послом Германии

    Пятый президент Украины Петр Порошенко обсудил с новым послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен важность сохранения санкционной политики Евросоюза относительно России.

  • 9

    Суд перенес рассмотрение иска Портнова к Порошенко

    Печерский районный суд Киева перенес на 23 октября рассмотрение иска экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова к пятому президенту Украины Петру Порошенко.

  • 10

    Данилюк - о Донбассе

    Александр Данилюк выразил свое видение на ситуацию, которая сложилась на восточных территориях Украины.

  • 11

    Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане

    Первая ракетка Украины Элина Свитолина одолела испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу во втором раунде турнира WTA в китайском Ухане.

  • 12

    Ястремская одолела Макхэйл во втором раунде турнира в Ухане

    Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в следующий раунд турнира в Ухане. В матче второго раунда она обыграла американку Кристину Макхэйл.

  • 13

    Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21

    В 2021 году финал Лиги Европы пройдет в Севилье на арене одноименного клуба Эстадио Рамон Санчес Писхуан.

  • 14

    Умер продюсер мультиков "Симпсонов" и "Рик и Морти"

    Джоэл Майкл Мендел - четырехкратный обладатель премии "Эмми", продюсер анимационного мультфильма "Симпсоны" и "Рик и Морти", умер в возрасте 54 года.

  • 15

    Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья"

    К 25-летию культового комедийного сериала 90-х Меган Трейнор создала свою версию главной песни "I'll be there for you".

  • 16

    Потап представил новый альбом

    Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) анонсировал выход нового альбома под названием "Misha". Премьера должна состоятся 27 сентября.

  • 17

    NASA строит дополнительные аппараты для полетов на Луну

    NASA подписало с Lockheed Martin контракт на производство еще шести кораблей "Орион", предназначенных для дальних пилотируемых космических полетов.

  • 18

    Ледяной покров в Арктике достиг рекордного минимума

    Площадь ледяного покрова в Арктике летом 2019 года сократилась до минимума за всю историю наблюдений и составила 4,15 млн кв. км. 

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США, НАТО, Элина Свитолина, WTA, СНБО, Йенс Столтенберг, Петр Порошенко, Генассамблея ООН, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, ГА ООН, Анка Фельдгузен, Нацполиция, Сергей Князев, Даяна Ястремская, Джузеппе Конте.
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