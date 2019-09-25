Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и "уход" Князева

1 Зеленский на открытии 74 сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

2 У Зеленского анонсировали его выступление на дебатах ГА ООН Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября будет выступать первым во второй день общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

3 Зеленский встретился со Столтенбергом Во время открытия 74-й сессии ГА ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

4 Зеленский провел встречу с Конте Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Италии Джузеппе Конте вкладывать средства в украинскую инфраструктуру.

5 Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях Президент Владимир Зеленский ветировал закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

6 Зеленский подписал ряд законов о перезагрузке власти Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти".

7 Князев уходит с поста главы Нацполиции Князев заявил о своем решении покинуть свой пост во время брифинга. По его словам, он уже передал заявление министру.

8 Порошенко встретился с новым послом Германии Пятый президент Украины Петр Порошенко обсудил с новым послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен важность сохранения санкционной политики Евросоюза относительно России.

9 Суд перенес рассмотрение иска Портнова к Порошенко Печерский районный суд Киева перенес на 23 октября рассмотрение иска экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова к пятому президенту Украины Петру Порошенко.

10 Данилюк - о Донбассе Александр Данилюк выразил свое видение на ситуацию, которая сложилась на восточных территориях Украины.

11 Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане Первая ракетка Украины Элина Свитолина одолела испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу во втором раунде турнира WTA в китайском Ухане.

12 Ястремская одолела Макхэйл во втором раунде турнира в Ухане Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в следующий раунд турнира в Ухане. В матче второго раунда она обыграла американку Кристину Макхэйл.

13 Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21 В 2021 году финал Лиги Европы пройдет в Севилье на арене одноименного клуба Эстадио Рамон Санчес Писхуан.

14 Умер продюсер мультиков "Симпсонов" и "Рик и Морти" Джоэл Майкл Мендел - четырехкратный обладатель премии "Эмми", продюсер анимационного мультфильма "Симпсоны" и "Рик и Морти", умер в возрасте 54 года.

15 Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" К 25-летию культового комедийного сериала 90-х Меган Трейнор создала свою версию главной песни "I'll be there for you".

16 Потап представил новый альбом Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) анонсировал выход нового альбома под названием "Misha". Премьера должна состоятся 27 сентября.

17 NASA строит дополнительные аппараты для полетов на Луну NASA подписало с Lockheed Martin контракт на производство еще шести кораблей "Орион", предназначенных для дальних пилотируемых космических полетов.