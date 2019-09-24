Ятремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане

Новости спорта:Украинка практически не испытала трудностей в матче второго раунда.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в следующий раунд турнира в Ухане. В матче второго раунда она обыграла американку Кристину Макхэйл.

Первый сет сложился для украинки удачно, хотя она и проиграла три гейма на собственных подачах. Макхэйл действовала нелучше, проиграв в первой партии каждый гейм.

В следующем сете Ястремская рисковала уступить американке. При счете 2:3 соперница украинки сделала брэйк на подаче Даяны. Однако Ястремская отыгралась с последующих 2:5, переведя в итоге встречу в тай-брейк, где в напряженной борьбе добыла победу.

WTA. Ухань, второй раунд

Кристина Макхэйл (США) — Даяна Ястремская 0:2 (3:6, 6:7)

В следующем раунде Ястремская встретится с победительницей пары Аманда Анисимова — Каролина Плишкова.