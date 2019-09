Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одолела испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу во втором раунде турнира WTA в китайском Ухане.

Мугуруса активнее начала матч и вырвалась вперед, но после разговора с тренером в средине сета Свитолина сумела переломить ход игры и выиграть со счетом 7:5.

Второй сет лучше начала украинка, в то время как Мугуруса допускала много ошибок и не сумела справиться с оказанным на нее давлением — 6:2.

WTA. Ухань (Китай). Второй раунд

Элина Свитолина (Украина) — Гарбинье Мугуруса (Испания) 2:0 (7:5, 6:2)

No. seed @ElinaSvitolina is into the rd round at @wuhanopentennis after defeating Muguruza 7-5, 6-2. #WuhanOpen pic.twitter.com/YwmnVczPJN

— WTA (@WTA) September 24, 2019