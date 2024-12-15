Каминное стекло всегда будет сиять: как и чем его очистить

Как почистить стекло без химии

Камин — это уют и тепло в доме, но его стекло довольно быстро покрывается копотью и нагаром, теряя прозрачность и эстетический вид. Чистка каминного стекла — не самое приятное занятие, и многие ищут способы предотвратить его загрязнение. К сожалению, волшебного решения не существует, но есть несколько простых правил, которые помогут значительно сократить количество нагара.

Как предотвратить сильное загрязнение каминного стекла

Ключевую роль в чистоте стекла играет правильно выбранная древесина. Используйте только сухие, хорошо выдержанные поленья — минимальный срок сушки должен составлять два года.

Влажная древесина горит хуже и выделяет много смолистых веществ, которые оседают на стекле.

Важно также правильно разжигать камин. Специалисты рекомендуют зажигать огонь сверху вниз, что позволяет выгореть всем газам и сократить количество копоти.

Как почистить каминное стекло

Обычный столовый уксус, разбавленный водой в пропорции 1:1, отлично справляется с нагаром. Налейте смесь в распылитель, нанесите на стекло и оставьте на несколько минут. Затем протрите поверхность бумажным полотенцем или влажной тканью. Если загрязнения сильные, используйте неразбавленный уксус или добавьте к нему немного нашатырного спирта.

Также можно приготовить очиститель с нашатырным спиртом, советует SE. Смешайте пол-литра воды с чайной ложкой уксуса и чайной ложкой нашатырного спирта. Распылите средство на стекло, подождите несколько минут и удалите остатки нагара салфеткой или тканью.

Чего стоит избегать при чистке камина

Несмотря на популярные советы, не используйте соду или золу. Эти вещества могут поцарапать поверхность стекла, что со временем ухудшит его внешний вид и снизит прочность.

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