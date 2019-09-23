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Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA

Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
13:36 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Элина Свитолина продолжает вести борьбу за выход на Итоговый турнир WTA.

Элина Свитолина продолжает вести борьбу за выход на Итоговый турнир WTA. Первая ракетка Украины поднялась на одну позицию в Чемпионской гонке и сейчас занимает девятое место в рейтинге.

Свитолина за последнюю неделю обошла голландку Кики Бертенс и приблизилась к восьмой Белинде Бенчич из Швейцарии на 23 очка. Именно первая восьмерка теннисисток квалифицируется на Итоговый турнир, который начнется 28 октября в китайском Шэньчжэне.

Уже вышли на Итоговый турнир австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.

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Чемпионская гонка

1. Эшли Барти (Австралия) 5476

2.Каролина Плишкова (Чехия) 5256

3. Симона Халеп (Румыния) 4792

4. Бьянка Андрееску (Канада) 4727

5. Наоми Осака (Япония) 4246

6. Серена Уильямс (США) 3935

7. Петра Квитова (Чехия) 3836

8. Белинда Бенчич (Швейцария) 3615

9. Элина Свитолина (Украина) 3592

10. Кики Бертенс (Нидерланды) 3580

11. Йоханна Конта (Великобритания) 2880

12. София Кенин (США) 2595

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, Итоговый турнир WTA.
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