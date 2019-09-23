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Бондаренко крупно проиграла первый матч после рождения ребенка

Бондаренко крупно проиграла первый матч после рождения ребенка
12:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Катерина Бондаренко с поражения начала выступления в WTA-туре после года перерыва.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко провела свой первый матч в WTA-туре после рождения второго ребенка.

Поединок Екатерина Бондаренко (Украина) - Грет Миннен (Бельгия) 1-го круга турнира Tashkent Open (WTA International) с призовми фондом 250 тыс. долларов состоялся 23 сентября и завершился со счетом 2:6, 2:6. Об этом сообщает БТУ.

Для Екатерины Бондаренко это первый турнир после паузы, вызванной рождением второй дочери. Украинская теннисистка не выступала в WTA-туре после US Open-2018. В 2017 году она стала чемпионкой турнира в Ташкенте (Казахстан), обыграв в финале Тими Бабош.

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Напомним, что в основной сетке теннисного турнира WTA International в Ташкенте также выступит и Катарина Завацкая. Ее первой соперницей станет четвертая "ракетка" турнира Елена Остапенко из Латвии.

Нынешний теннисный турнир в Ташкенте продлится до 28 сентября.

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АТР, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Катерина Бондаренко.
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