Скачать
Вторник, 24.09.2019
Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
Ястремская узнала имя следующей соперницы на турнире в Ухане
Ястремская узнала имя следующей соперницы на турнире в Ухане
Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)
Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)

Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)

Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)
20:46 Сегодня Телеграф Фото: Telegraf EPA

Новости культуры:К 25-летию культового комедийного сериала 90-х Меган Трейнор созвала свою версию главной песни "I'll be there for you".

Первый эпизод классической телевизионной комедии "Друзья" вышел в эфир 22 сентября 1994 года. 25 лет спустя. К своему 25-летнему юбилею Меган Трейнор выпустила кавер на эпическую тему песни "I'll Be There For You", которая отражает дух оригинала и одновременно обновляет его.

Когда Rembrandts исполнили песню впервые (трек был написан совместно с группой, автором песен Але Уиллисом, создателями Friends Мартой Кауфман и Дэвидом Крейном, а также мужем Кауфмана Майклом Склоффом), они не могли знать, насколько знаковым и запоминающимся станет эта песня.

Возродив атмосферу старого, но вложив свой особый вклад в узнаваемую версию, Трейнор сделала идеальную первую и возможно последнюю версию этой эпической темы сериала. Ее версия более деликатна, стиль Меган Трейнор узнаваем.

Юбилей "Друзей": Коул Спроус вспомнил себя в роли Бена (Фото, Видео)

Она показала Rolling Stone, что процесс записи может быть групповым усилием: "На самом деле я записала песню в моей домашней студии с моим младшим братом, моим старшим братом, моим мужем и моим лучшим другом", - сказала она.

Когда в воскресенье песня была выпущена, Empire State Building был освещен красными, синими и желтыми огнями, чтобы почтить культовый логотип Friends.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Сериал, Кавер, Друзья, Меган Трейнор, Перепела песню.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отменили летнее время, но переводить часы еще будем (документ)
02 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
03 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
04 Медики назвали уникальные свойства каркаде
05 Воздвижение Креста Господня 27 сентября: поверья и приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь