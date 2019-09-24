Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)

Новости культуры:К 25-летию культового комедийного сериала 90-х Меган Трейнор созвала свою версию главной песни "I'll be there for you".

Первый эпизод классической телевизионной комедии "Друзья" вышел в эфир 22 сентября 1994 года. 25 лет спустя. К своему 25-летнему юбилею Меган Трейнор выпустила кавер на эпическую тему песни "I'll Be There For You", которая отражает дух оригинала и одновременно обновляет его.

Когда Rembrandts исполнили песню впервые (трек был написан совместно с группой, автором песен Але Уиллисом, создателями Friends Мартой Кауфман и Дэвидом Крейном, а также мужем Кауфмана Майклом Склоффом), они не могли знать, насколько знаковым и запоминающимся станет эта песня.

Возродив атмосферу старого, но вложив свой особый вклад в узнаваемую версию, Трейнор сделала идеальную первую и возможно последнюю версию этой эпической темы сериала. Ее версия более деликатна, стиль Меган Трейнор узнаваем.

Она показала Rolling Stone, что процесс записи может быть групповым усилием: "На самом деле я записала песню в моей домашней студии с моим младшим братом, моим старшим братом, моим мужем и моим лучшим другом", - сказала она.

Когда в воскресенье песня была выпущена, Empire State Building был освещен красными, синими и желтыми огнями, чтобы почтить культовый логотип Friends.