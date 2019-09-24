Зеленский предложил Конте инвестировать в Украину

Новости Украины:Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Италии Джузеппе Конте вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, в частности, порты, и особо отметил проведение большой приватизации в Украине.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник, встреча прошла в рамках участия Зеленского в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере", - говорится в сообщении.

Зеленский поздравил Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину.