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Зеленский предложил Конте инвестировать в Украину

Зеленский предложил Конте инвестировать в Украину
20:21 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Италии Джузеппе Конте вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, в частности, порты, и особо отметил проведение большой приватизации в Украине.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник, встреча прошла в рамках участия Зеленского в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере", - говорится в сообщении.

Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО

Зеленский поздравил Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину.

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Все по теме:

Украина, Италия, Владимир Зеленский, Джузеппе Конте.
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