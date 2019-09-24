Романтика и лирика: вдохновленный Потап представляет новый альбом (Видео)

Новости культуры:Рэпер опубликовал фрагменты некоторых песен, которые войдут в новый альбом.

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) анонсировал выход нового альбома под названием "Misha". Премьера должна состоятся 27 сентября. Об этом Потап сообщил у себя в соцсетях.

Рэпер опубликовал фрагменты некоторых песен, которые войдут в новый альбом. В них легко читается любовная история Потапа и певицы Насти Каменских, на которой он женился этой весной.

"Много лирики и не меньше откровений", - описывает свое творение артист.

Напомним, что 23 мая этого года Потап и Каменских сыграли пышную свадьбу. Торжество состоялось в одном из загородных ресторанных комплексов Киева. На нем присутствовало множество звездных гостей.

Свои отношения пара долгие годы скрывала. И только в день свадьбы Потап впервые публично признался в любви певице, опубликовав трогательное видео на песню "Константа".

Напомним, что знаменитый дуэт исполнителей Потап и Настя Каменских, которые в течение 11 лет выступали на одной сцене, 23 мая поженились. Длительное время пара скрывала свои отношения и не комментировала никакие слухи об их романе, но в день свадьбы исполнители опубликовали видеоролик "Константа", в котором они публично заявили о своих чувствах и признались, что будут праздновать свадьбу.