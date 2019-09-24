Донбасс следует рассматривать не как проблему - Данилюк

Александр Данилюк выразил свое видение на ситуацию, которая сложилась на восточных территориях Украины, которые находятся под контролем украинского государства на линии фронта с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".
Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais, текст которого разместили на сайте СНБО Украины.
Данилюк отметил, что Донбасс не стоит рассматривать как проблему. По его мнению, это место, в котором Украине стоит максимально сфокусировать собственные ресурсы на реформах.
"Конечно, воплотить их в жизнь довольно трудно, но мы должны сделать это", - подчеркнул секретарь СНБО.
Также он заявил о важности создания критической массы.
"Мы должны сконцентрировать финансовые ресурсы на востоке Украины. Самое главное - создать критическую массу. Потому что без нее никто не почувствует эффекта", - говорит он.