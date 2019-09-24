Донбасс следует рассматривать не как проблему - Данилюк

Новости Украины:Данилюк считает, что Украине стоит сфокусировать свои ресурсы на Донбассе.

Александр Данилюк выразил свое видение на ситуацию, которая сложилась на восточных территориях Украины, которые находятся под контролем украинского государства на линии фронта с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais, текст которого разместили на сайте СНБО Украины.

Данилюк отметил, что Донбасс не стоит рассматривать как проблему. По его мнению, это место, в котором Украине стоит максимально сфокусировать собственные ресурсы на реформах.

"Конечно, воплотить их в жизнь довольно трудно, но мы должны сделать это", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также он заявил о важности создания критической массы.

"Мы должны сконцентрировать финансовые ресурсы на востоке Украины. Самое главное - создать критическую массу. Потому что без нее никто не почувствует эффекта", - говорит он.