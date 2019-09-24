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Данилюк: Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию

Данилюк: Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию
11:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Украина не сократит расходы на армию и безопасность и после окончания войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк убежден, что после окончания войны Украина не сократит расходы на армию и безопасность.

"Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность", - сказал он в интервью испанской газете El Pais, текст которого размещен на сайте СНБО Украины.

По словам секретаря СНБО, Украина должна создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны, в противном случае "это дорого нам будет стоить".

Напомним, недавно Александр Данилюк провел встречу с канадской делегацией по вопросам оценки и поддержки реформ в сфере безопасности и обороны Украины во главе с Послом Канады в Украине Романом Ващуком.

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Крым, Донбасс, СНБО, ВСУ, Александр Данилюк, ООС.
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