Данилюк и делегация Канады договорились о сотрудничестве: подробности

Новости Украины:Александр Данилюк обсудил с делегацией Канады состояние имплементации реформ силовых органов Украины.

Александр Данилюк провел встречу с канадской делегацией по вопросам оценки и поддержки реформ в сфере безопасности и обороны Украины во главе с Послом Канады в Украине Романом Ващуком.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи представители сторон обсудили реализацию международных обязательств на внутригосударственном уровне при реформировании силовых органов Украины. В частности, речь шла о СБУ, Нацполиции и "Укроборонпроме".

Секретарь СНБО заявил, что вследствие запланированных существенных изменений ведомство станет одной из ведущих государственных институций. По плану Данилюка, СНБО будет осуществять наблюдение за реализацией решений других государственных органов.

"Важно системно анализировать и прогнозировать потенциальные кризисы. Для этого уже работаем над стратегию, которая комплексно отвечала на ключевые вызовы", - отметил Данилюк.

Представители делегации Канады, в свою очередь, поделились опытом своего государства в сфере реформирования силовых органов.