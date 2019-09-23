Данилюк и делегация Канады договорились о сотрудничестве: подробности

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15:09 Сегодня Телеграф Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Александр Данилюк обсудил с делегацией Канады состояние имплементации реформ силовых органов Украины.

Александр Данилюк провел встречу с канадской делегацией по вопросам оценки и поддержки реформ в сфере безопасности и обороны Украины во главе с Послом Канады в Украине Романом Ващуком.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи представители сторон обсудили реализацию международных обязательств на внутригосударственном уровне при реформировании силовых органов Украины. В частности, речь шла о СБУ, Нацполиции и "Укроборонпроме".

Секретарь СНБО заявил, что вследствие запланированных существенных изменений ведомство станет одной из ведущих государственных институций. По плану Данилюка, СНБО будет осуществять наблюдение за реализацией решений других государственных органов.

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"Важно системно анализировать и прогнозировать потенциальные кризисы. Для этого уже работаем над стратегию, которая комплексно отвечала на ключевые вызовы", - отметил Данилюк.

Представители делегации Канады, в свою очередь, поделились опытом своего государства в сфере реформирования силовых органов.

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Канада, СНБО, Александр Данилюк.
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