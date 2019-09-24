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В США умер продюсер мультипликационных сериалов "Симпсонов" и "Рик и Морти"

В США умер продюсер мультипликационных сериалов "Симпсонов" и "Рик и Морти"
16:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Джоэл Майкл Мендел - четырехкратный обладатель премии "Эмми", продюсер анимационного мультфильма "Симпсоны" и "Рик и Морти", умер в возрасте 54 года.

Пресс-секретарь Adult Swim подтвердил смерть в заявлении, сказав:

"Все мы в Adult Swim опустошены внезапной смертью Майка Менделя. Майк был сердцем семьи "Рика и Морти", его фантастический талант и остроумие будут очень не хватать. Майк был всемирно уважаемым продюсером, получившим Эмми, с более чем 25-летним стажем работы в сфере кино, который руководил и поддерживал поколением артистов, писателей и авторов, и его отсутствие будет сильно ощущаться. Мы выражаем наши глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам в это трудное время".

Соучредитель "Рика и Морти" Джастин Ройланд также выразил свои соболезнования в Твиттере после кончины Менделя: "Я не знаю, что я буду делать без тебя, Майк. Я уничтожен", - написал он.

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Мендель начал работать над мульсериалом "Симпсоны" в 1989 году, после того как покинул свой пост на шоу "Трейси Уллман" после того. Между 1989-1999 гг. Мендель продюсировал уже 207 эпизода и три раза подряд выигрывал премию "Эмми" в 1995, 1997 и 1998. Он заработал свой четвертый в 2018 году за свою работу в "Рик и Морти".

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США, Кино, Продюсер, Рик и Морти, Симпсонов, Джоэл Майкл Мендел.
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