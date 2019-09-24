Зеленский перезагружает власть: подробности - в указе

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал ряд законов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти".

Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины.

Отмечается, что за данный закон Рада проголосовала 19 сентября.

В пресс-службе сообщили, что законом предусматривается упрощение порядка принятия на госслужбу, а также освобождение от нее. Также он учитывает повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирования отдельных проблемных вопросов, обусловленных внедрением закона.

Также президент Украины подписал еще 8 законов:

Закон Украины "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы"

Закон Украины "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокола к ней, совершенных в г. Киев 30 октября 2000 года"

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию"

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий"

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации"

Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц"

Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства"

Напомним, сегодня, 24 сентября, президент Владимир Зеленский ветировал закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.