Скачать
Вторник, 24.09.2019
Встреча Зеленского и Трампа: глава Украины поделился ожиданиями
Встреча Зеленского и Трампа: глава Украины поделился ожиданиями
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя
Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя

"Стоп" импичмент: Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях

"Стоп" импичмент: Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях
11:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский ветировал закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, пока закон готовится к рассмотрению с вето президента Президент 23 сентября вернул Верховной Раде закон со своими предложениями.

6 июня Верховная Рада VIII созыва приняла закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№1098), которым предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии по вопросу импичмента президента.

Законом, в том числе, устанавливается, что специальная временная следственная комиссия ВР образуется в составе депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которой является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством депутатов от конституционного состава ВР представлении об инициировании вопроса об отстранении президента с поста в порядке импичмента.

Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину

Комиссия проводит расследование обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления, проверяет наличие, полноту и обоснованность соответствующих доказательств.

21 июня представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что закон о ВСК и временные спецкомиссиях парламента противоречит Конституции Украины.

5 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что направил президенту письмо с требованием немедленно подписать данный закон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, ВСК, Закон, Вето, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
02 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
03 Медики назвали уникальные свойства каркаде
04 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
05 Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Портнов vs Порошенко: суд перенес рассмотрение дела
Портнов vs Порошенко: суд перенес рассмотрение дела
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Курс валют 24 сентября: доллар и евро продолжают падение
Курс валют 24 сентября: доллар и евро продолжают падение
NASA &quot;объявило войну&quot; астероиду: детали миссии
NASA "объявило войну" астероиду: детали миссии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь