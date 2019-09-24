"Стоп" импичмент: Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский ветировал закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, пока закон готовится к рассмотрению с вето президента Президент 23 сентября вернул Верховной Раде закон со своими предложениями.

6 июня Верховная Рада VIII созыва приняла закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№1098), которым предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии по вопросу импичмента президента.

Законом, в том числе, устанавливается, что специальная временная следственная комиссия ВР образуется в составе депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которой является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством депутатов от конституционного состава ВР представлении об инициировании вопроса об отстранении президента с поста в порядке импичмента.

Комиссия проводит расследование обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления, проверяет наличие, полноту и обоснованность соответствующих доказательств.

21 июня представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что закон о ВСК и временные спецкомиссиях парламента противоречит Конституции Украины.

5 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что направил президенту письмо с требованием немедленно подписать данный закон.