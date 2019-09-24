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Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину

Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
09:17 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский в Нью-Йорке рассказал представителям диаспоры о своих планах восстановления территориальной целостности Украины

"Президент был очень открыт с нами. Он человек, который имеет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе относительно Донбасса, Крыма".

"Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину"

Встреча Зеленского с диаспорой состоялась в Украинском институте Америки вечером 23 сентября в рамках визита украинского президента в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Футей добавил, что община была приятно удивлена, что Зеленский приехал на встречу с диаспорой сразу с самолета.

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Он также рассказал, что президент обозначил свое видение роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.

Глава УККА отметил, что украинцы США искренне желают Зеленскому удачных встреч в Нью-Йорке и рассказал, что община разделяет беспокойство по поводу скандала во внутренней политике США, связанного с Украиной.

По словам Футея, Зеленский ожидает от встречи с президентом США открытости и хочет услышать, "какой его план относительно Украины", ведь в такой "неприятный время", когда Украина оказалась в эпицентре политического противостояния двух американских партий, "главное, чтобы мы держали линию, чтобы в дальнейшем и республиканцы, и демократы поддерживали Украину, – так, как это всегда было до сих пор".

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Все по теме:

США, Владимир Зеленский, Украинская диаспора, Генассамблея ОНН.
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