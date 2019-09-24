Портнов vs Порошенко: суд перенес рассмотрение дела

Новости Украины:Суд перенес на месяц рассмотрение иска Портнова к Порошенко.

Печерский районный суд Киева перенес на 23 октября рассмотрение иска экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова к пятому президенту Украины Петру Порошенко, партии "Европейская солидарность" и телеканалу "Прямой" относительно опровержения информации об утечке данных из Госбюро расследований (ГБР).

"Нам дали уведомление, мы расписались, что следующее заседание состоится 23 октября", - сказал журналистам во вторник адвокат Порошенко Игорь Головань.

При этом он добавил, что причина переноса судебного заседания не указана. "Причину знает суд, и мы ее тоже узнаем", - сказал он.

"Считаем, что это очень серьезная вещь (разглашение информации – ред), и за такое надо нести ответственность", - подчеркнул адвокат.

"Мы знаем и видим, что документы из ГБР попадают в телеграм-каналы… Случайное обнаружение каких-то устройств в кабинете (директора ГБР - ред) на втором месяце служебной проверки об утечке информации из ГБР … Более ярко показать полную некомпетентность руководства ГБР, по-моему невозможно", - добавил Головань.

В свою очередь народный депутат Верховной Рады VIII созыва Татьяна Черновол напомнила, что она подала в ГБР заявление о разглашении Портовым тайны досудебного следствия, но материалы заявления до сих пор не внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее в своем блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда" Головань опубликовал отзыв на исковое заявление Портнова в Печерский райсуд Киева (дело N757/43705/19-ц) к Порошенко, партии "Европейская солидарность" и украинскому телеканалу "Прямой", в котором истец утверждает, что ими были распространены недостоверные негативные сведения о нем.

Как пишет адвокат, в своем иске о защите чести и достоинства Портнов требует опровергнуть якобы утверждение следующего содержания: "Материалы "дела моряков" несмотря на тайну следствия, были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе". По словам Голованя, согласно поданному в суд иску, Портнов считает, что упоминание его фамилии в контексте передачи сведений РФ вредит его чести и достоинству.

При этом в отзыве на исковое заявление Головань заявляет об отсутствии оснований для удовлетворения судом исковых требований Портнова, предъявленных к Порошенко.

Так, по его словам, в иске отсутствует событие правонарушения; Порошенко не является автором и распространителем этой информации; эта информация является достоверной, а Портнов не доказал ее недостоверность надлежащими и допустимыми доказательствами; информация не является отрицательной, а Портнов не доказал ее негативный характер; распространенная информация не нарушает личные неимущественные права Портнова.

В святи с приведенными в отзыве Голованем аргументами, он просит суд "в удовлетворении иска отказать в полном объеме".