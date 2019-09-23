Портнов признался, что он был инициатором дела Парубия в ГБР

Новости Украины:Уголовное производство против экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия открыли по заявлению экс-зама администрации Януковича Андрея Портнова.

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждает, что по его заявлению Государственным бюро расследований открыто уголовное производство в отношении бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата от "Европейской солидарности" Андрея Парубия.

Об этом Портнов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Парубий возмутился у себя на странице, что против него начато уголовное производство относительно событий массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года", - отметил он.

"С этим заявлением я обратился в правоохранительные органы еще месяц назад", - сообщил Портнов.

Как сообщалось, сегодня, 23 сентября, экс-председатель ВР, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий заявил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против него.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", - написал Парубий в Facebook и добавил к сообщению фото документа от ГБР, датированного 16 сентября.

"Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе - здесь уже классифицируется однозначно, как "факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории Одессы", - отметил он.