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Иск Портного: у Порошенко заявили об отводе судьи

Иск Портного: у Порошенко заявили об отводе судьи
19:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Адвокаты Порошенко заявили отвод судье по делу по иску Портнова о защите чести.

В Печерском районном суде города Киева адвокаты экс-президента Петра Порошенко заявили отвод судье Алексею Соколову, который рассматривает дело по иску бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича - Андрея Портнова.

Сегодня в Печерском райсуде Киева должно было начаться подготовительное судебное заседание по иску Портнова к Порошенко, партии "Европейская солидарность" и ООО "Телеканал "Прямой" о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В начале заседания адвокаты Порошенко заявили судье Соколову отвод, поскольку считают, что его необъективным.

В доказательство предвзятости судьи они заявили, что Соколов очень быстро назначил рассмотрение дела по иску Портнова, открыв по нему производство 20 августа, а подготовительное заседание он назначил всего через 20 дней - на 9 сентября.

В то же время, отметили адвокаты, по другим гражданским делам средний срок от открытия до подготовительного заседания составляет в среднем 76 дней.

Также адвокаты заявили, что для рассмотрения другого гражданского иска Портнова также был назначено подготовительное заседание в рекордно короткие для этого судьи сроки.

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Адвокаты отметили, что из 86 дел, которые находятся на рассмотрении этого судьи с начала года, именно дела Портнова были расценены им как приоритетные.

Другим аргументом адвокатов стало то, что Портнов в социальных сетях "демонстрирует вызывающую уверенность в результатах рассмотрения дела". Они также считают, что это свидетельствует о предвзятости судьи.

Судья Соколов заявил, что причины, о которых заявили адвокаты Порошенко, не содержатся в перечне оснований для отвода судьи в Гражданском правовом кодексе, однако, учитывая нормы того же Кодекса, вынес решение, что рассмотрение его отвода должен осуществить другой судья.

В связи с этим был объявлен перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.

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Прокуратура, ГПУ, Суд, Петр Порошенко, Андрей Портнов.
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