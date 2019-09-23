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ГБР открыло производство против Парубия

ГБР открыло производство против Парубия
12:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:ГБР открыло дело против экс-председателя ВР Андрея Парубия о его причастии в протестах в Одессе 2014 года.

Государственное бюро расследований открыло еще одно производство в отношении бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата от "Европейской солидарности" Андрея Парубия - на этот раз о причастности к противостояниям в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом сам Парубий написал на своей странице в Facebook, выложив фото соответствующего документа ГБР.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками"", - отметил Парубий.

При этом он отметил, что открытие очередного производства ГБР его не удивило, однако такая формулировка противостояний в Одессе, как это изложено в письме ГБР, Парубий называет "зазеркальным абсурдом".

"Вот такой документ. Но, на самом деле, не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока что) формулировок об "организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан", "Революция Достоинства", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича", о "захвате власти организованной преступной группой", о "преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией" и т.д. Хотя, это уже достаточно определенно прочитывается между строк. Но отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе - здесь уже классифицируется однозначно - как "факт создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы". В документе ГБР это уже утверждается как факт", - написал депутат.

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В то же время Парубий отметил, что и во время Революции достоинства, и во время проведения антитеррористической операции на Донбассе, и при защите южных областей Украины от «русской весны» делал все возможное и невозможное для защиты украинского государства. "Так, как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины", - написал он.

Ранее Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования бывшим Председателем Верховной Рады Андреем Парубием осуществления избирательного права.

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Верховная Рада, РФ, ГБР, Андрей Парубий, Европейская солидарность.
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