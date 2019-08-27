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Портнов утверждает, что ГБР открыло дело против Парубия

Портнов утверждает, что ГБР открыло дело против Парубия
16:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Как заявляет Андрей Портнов в связи неправомерных действий Андрея Парубия ГБР открыло дело против него.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова в связи с возможным совершением неправомерных действий спикером Верховной Рады Андреем Парубием, сообщил заявитель.

"Террористический акт, контроль над незаконными вооруженными группировками, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, незаконный оборот оружия, - Государственное бюро расследований отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 02 мая 2014 года", - написал Портнов в Телеграмм - канале во вторник.

Он разместил сканы документов об открытии производства. "ГБР рассмотрено Ваше заявление… относительно неправомерных действий Парубия… Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 294 УК (массовые беспорядки) и начато досудебное расследование", - говорится в одном из документов.

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В других двух сканах документах речь идет об открытии производства по факту возможных неправомерных действий Парубия, квалифицированных по ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с оружием) и ч.2 ст.258 УК (теракт).

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Верховная Рада, ГБР, Андрей Портнов, Андрей Парубий.
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