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Основания для санкций Канады в отношении Портнова отсутствуют - ГПУ

Основания для санкций Канады в отношении Портнова отсутствуют - ГПУ
13:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Генпрокуратура известила Канаду об отсутствии оснований для санкций в отношении Портнова.

Генеральная прокуратура Украины проинформировала Канаду об отсутствии оснований для применения санкций в отношении бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает издание "Новое время".

На сайте НВ опубликована фотокопия соответствующего официального письма от 30 июля, подписанного заместителем генпрокурора Украины Сергеем Кизем.

"…по состоянию на 29.07.2019 … в отношении Портнова А.В. не осуществляется досудебное расследование, это лицо не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудного. Учитывая вышеизложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке к Положению о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют", - сказано в письме.

По информации издания, Канада ввела санкции против соратников экс-президента Виктора Януковича, включая Портнова, в 2014 году. В 2019 году санкции против него и еще 15 соратников Януковича правительство Канады продлило на 5 лет.

Как сообщал сам Портнов и его адвокат в начале августа, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства (за инициирование канадских санкций) и постановил взыскать в его пользу из госбюджета около 7 млн грн.

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"…суд удовлетворил мой иск о взыскании ущерба, который причинили мне чиновники ГПУ, МИД и посольства Украины в Канаде за инициирование канадских санкций и фальсификацию уголовных дел. Сумма ущерба - около 300 тысяч долларов США", - написал Портнов на странице в Фейсбуке.

Он заявил, что не будет требовать "ни одной копейки" из украинского бюджета, а намерен дождаться, когда "казначейство взыщет все деньги с заместителя генпрокурора Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Шевченко".

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ГПУ, Генпрокуратура, Андрей Портнов.
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