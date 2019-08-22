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Суд отложил заседание в деле Гандзюк

Суд отложил заседание в деле Гандзюк
15:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Приморский райсуд Одессы 22 августа отложил заседание о деле Екатерины Гандзюк не явился адвокат Павловского.

Приморский райсуд Одессы 22 августа во второй раз в течение недели отложил подготовительное заседание в отношении обвиняемого в деле по убийству Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.

"Заслушав позицию стороны обвинения и приняв во внимание объяснения относительно неявки на заседание адвоката подсудимого Павловского - Надежды Куренной, которая сегодня участвует в заседании Каменско-Бугского райсуда Львовской области, суд решил отложить подготовительное заседание до 3 октября. Заседание назначается на 15 часов", - озвучил решение судья Дмитрий Осиик.

Стоит отметить, что сначала подготовительное заседание Приморского райсуда было назначено на 16 августа, однако по странному стечению обстоятельств ни представители прокуратуры, ни подсудимый Павловский и его адвокат в суд не явились.

Представитель Генпрокуратуры Виктория Калита объяснила неявку в суд 16 августа тем, что суд поздно сообщил ГПУ о дате подготовительного заседания.

Со своей стороны, отец погибшей активистки Виктор Гандзюк заявил журналистам, что расценивает действия участников судебного процесса "однозначно: как затягивание рассмотрения уголовного дела в отношении обвинения Павловского".

"Причем, я это наблюдал и при рассмотрении дела в отношении Павловского в других судах. Подсудимый четыре-пять раз подряд не появлялся на заседание. Такое впечатление, что делается все для затягивания рассмотрения дела, пока это всем надоест, и журналисты перестанут приходить на заседания судов", - сказал отец Екатерины Гандзюк.

Он считает, что Генпрокуратура, которая заключила с обвиняемым Павловским соглашение, хочет утвердить его в суде без участия отца жертвы преступников. Его в этом производстве почему-то не признала потерпевшей стороной.

В конце июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского - фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение с соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса), которое наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к убийству были задержаны пять человек: Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин. Они дали показания, что Игорь Павловский, в то время помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука, якобы передавал деньги на совершение преступления. 12 ноября суд арестовал Павловского.

Суд по делу Гандзюк: заседание по Павловскому перенесли на 22 августа

11 февраля 2019 года Генпрокуратура сообщила председателюе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру о подозрении в организации убийства Гандзюк. 25 апреля подозрение Мангеру заменили - на «заказ нанесения телесных повреждений».

Подстрекатель и пособник нападения на Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук - к 6 годам, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - к 4, а Виктор Горбунов - к 3 годам лишения свободы.

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Суд, Генпрокуратура, Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк.
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