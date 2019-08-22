Суд отложил заседание в деле Гандзюк

Новости Украины:Приморский райсуд Одессы 22 августа отложил заседание о деле Екатерины Гандзюк не явился адвокат Павловского.

Приморский райсуд Одессы 22 августа во второй раз в течение недели отложил подготовительное заседание в отношении обвиняемого в деле по убийству Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.

"Заслушав позицию стороны обвинения и приняв во внимание объяснения относительно неявки на заседание адвоката подсудимого Павловского - Надежды Куренной, которая сегодня участвует в заседании Каменско-Бугского райсуда Львовской области, суд решил отложить подготовительное заседание до 3 октября. Заседание назначается на 15 часов", - озвучил решение судья Дмитрий Осиик.

Стоит отметить, что сначала подготовительное заседание Приморского райсуда было назначено на 16 августа, однако по странному стечению обстоятельств ни представители прокуратуры, ни подсудимый Павловский и его адвокат в суд не явились.

Представитель Генпрокуратуры Виктория Калита объяснила неявку в суд 16 августа тем, что суд поздно сообщил ГПУ о дате подготовительного заседания.

Со своей стороны, отец погибшей активистки Виктор Гандзюк заявил журналистам, что расценивает действия участников судебного процесса "однозначно: как затягивание рассмотрения уголовного дела в отношении обвинения Павловского".

"Причем, я это наблюдал и при рассмотрении дела в отношении Павловского в других судах. Подсудимый четыре-пять раз подряд не появлялся на заседание. Такое впечатление, что делается все для затягивания рассмотрения дела, пока это всем надоест, и журналисты перестанут приходить на заседания судов", - сказал отец Екатерины Гандзюк.

Он считает, что Генпрокуратура, которая заключила с обвиняемым Павловским соглашение, хочет утвердить его в суде без участия отца жертвы преступников. Его в этом производстве почему-то не признала потерпевшей стороной.

В конце июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского - фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение с соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса), которое наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к убийству были задержаны пять человек: Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин. Они дали показания, что Игорь Павловский, в то время помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука, якобы передавал деньги на совершение преступления. 12 ноября суд арестовал Павловского.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура сообщила председателюе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру о подозрении в организации убийства Гандзюк. 25 апреля подозрение Мангеру заменили - на «заказ нанесения телесных повреждений».

Подстрекатель и пособник нападения на Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук - к 6 годам, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - к 4, а Виктор Горбунов - к 3 годам лишения свободы.