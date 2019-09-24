Возможно, белым мишкам не будет где жить: ледяной покров в Арктике достиг рекордного минимума

Новости экологии:Площадь ледяного покрова в Арктике летом сократилась до рекордно низкого значения.

Площадь ледяного покрова в Арктике летом 2019 года сократилась до минимума за всю историю наблюдений и составила 4,15 млн кв. км. Однако на этот процесс не повлияли ни пожары в Сибири, ни рекордные волны тепла в Европе, говорится в сообщении НАСА.

Лето 2019 года в северном полушарии стало самым жарким в истории наблюдений. Средняя температура в в период с июня по август 2019 года была на 1,13 °С выше среднего значения ХХ века. Кроме того, этот август стал самым жарким месяцем в мире.

Пять самых жарких лет в истории наблюдения произошли как раз за последние пять лет, а 2019 год стал самым жарким из них. Этим летом была сильная жара в Европе, температура в некоторых странах поднималась до 45 °С. Горели леса Сибири, Канады и Аляски, а уровень арктического морского льда в очередной раз установил новые антирекорды.

НАСА со ссылкой на данные спутников и Национального центра данных по снегу и льду (NCIDC) сообщает, что летом 2019 года в Арктике не произошло погодных аномалий, хотя температура в этот период была примерно на 4-5 °C выше нормы. При этом наблюдалось активное сокращение ледяного покрова.

"В 2012 году, когда был зафиксирован минимум льда в Арктике, таяние объяснялось мощным циклоном в августе, который разрушил ледяной покров и привел к этому. В 2019 году никаких экстремальных погодных явлений в Арктике не было. Несмотря на то, что это было теплое лето в Арктике (на 4-5 градусов выше нормы), ни пожары в арктической зоне, ни волны жары в Европе не оказали большого влияния на таяние льда" - НАСА.