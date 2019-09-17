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Рекордная жара: это лето стало самым "горячим" в истории наблюдения

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Рекордная жара: это лето стало самым "горячим" в истории наблюдения
16:17 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Лето 2019 года в северном полушарии стало самым жарким за последние 100 с лишним лет.

Записи о температурных перепадах формируются с 1880 года, соответственно это лето стало самым жарким как минимум за последние 140 лет. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных данных (NOAA).

Средняя температура в Северном полушарии в период с июня по август 2019 года была на 1,13 градусов Цельсия выше среднего значения 20 века. Кроме того, этот август стал самым жарким месяцем в мире.

Ученые отмечают, что высокая температура установилась даже без феномена Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана. Обычно это климатическое событие переносит жаркий воздух из одной части в другую, еще больше повышая температуру.

Эль-Ниньо — отклонение температуры поверхности океана в экваториальной части в большую сторону от средних значений, которое приводит к изменениям климата в различных регионах Земли: в частности, влияет на объем осадков и погоду. Климатологи прогнозировали его появление в 2019 году на уровне 85% — это могло привести к сильным засухам и изменению климата.

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Пять самых жарких лет в истории наблюдения произошли как раз за последние пять лет, а в 2019 год стал самым жарким из них. Этим летом была сильная жара в Европе, температура в некоторых странах поднималась до 45 градусов Цельсия. Горели леса Сибири, Канады и Аляски, а уровень арктического морского льда в очередной раз установил новые антирекорды.

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Пожары, Экология, Климат, Потепление, лето 2019, Самое жаркое лето.
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