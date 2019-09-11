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Тепловая аномалия в Тихом океане может стать губительной для морской фауны
Тепловая аномалия в Тихом океане может стать губительной для морской фауны

Тепловая аномалия в Тихом океане может стать губительной для морской фауны

Тепловая аномалия в Тихом океане может стать губительной для морской фауны
18:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Исследователи наблюдают за новой морской тепловой волной у западного побережья для воздействия на морскую экосистему.

В Тихом океане около побережья Северной Америки образовалась зона, вода в которой на пять градусов теплее, чем средняя температура океана в этом районе — морская волна тепла. Повышение температуры воды может привести к цветению ядовитых водорослей, что станет губительным для местной фауны, говорится в сообщении Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Морские волны тепла — океанские явления, при которых температура воды в отдельно взятом районе на 90% теплее, чем в том же районе при предыдущих измерениях.

По размеру зафиксированная NOAA волна тепла стала второй по масштабам в истории — и может превзойти предыдущего рекордсмена, волну тепла Blob, возникшую в том же районе в 2014 году. Тогда повышение температуры стало причиной цветения лесов ядовитых водорослей, что привело к гибели морских львов и едва не погубило китов, которые вынуждены были переселиться ближе к берегу.

Карты аномалий температуры поверхности моря показывают температуры выше нормы в оранжевом и красном цветах.

Исследователи из NOAA отмечают, что аномально теплая вода зафиксирована на глубине 50 м — и простирается до самой поверхности на площади в несколько тысяч квадратных метров. Причиной ее возникновения стали слабые ветра, считают климатологи.

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Если в ближайшее время морская волна тепла не рассеется, в ближайшие год-два теплая вода проникнет на большую глубину, что приведет к разрушительным последствиям для местной фауны, заключают в NOAA.

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Все по теме:

Экология, Тихий океан, Фауна, Морская фауна, Морская волна тепла, Тепловая аномалия.
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