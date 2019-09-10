Япония хочет сбросить в океан загрязненную воду из АЭС "Фукусима"

Новости экологии:Министр охраны окружающей среды Японии сообщил о возможном сбросе загрязненной воды из АЭС "Фукусима".

Правительство Японии рассматривает план сброса в океан воды, загрязненной при охлаждении реакторов АЭС "Фукусима".

Об этом сообщает ВВС.

"Министр охраны окружающей среды Японии сообщил о возможной необходимости сбросить в океан загрязненную воду с атомной электростанции Фукусима, поскольку в 2022 году место в резервуарах закончится", - говорится в сообщении.

Группы рыбаков категорически против этой идеи, но многие ученые говорят о низком риске для здоровья людей и животных от сброса радиоактивной воды в океан.

Правительство страны заявило, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

В течение последних восьми лет около 200 тонн радиоактивной воды выкачивалось из поврежденных зданий реактора каждый день. Большинство радиоактивных изотопов были удалены с помощью сложного процесса фильтрации. Но один изотоп, тритий, не может быть ликвидирован, поэтому вода хранится в огромных резервуарах, которые будут полностью заполнены к 2022 году.