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Япония хочет сбросить в океан загрязненную воду из АЭС "Фукусима"

Япония хочет сбросить в океан загрязненную воду из АЭС "Фукусима"
19:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости экологии:Министр охраны окружающей среды Японии сообщил о возможном сбросе загрязненной воды из АЭС "Фукусима".

Правительство Японии рассматривает план сброса в океан воды, загрязненной при охлаждении реакторов АЭС "Фукусима".

Об этом сообщает ВВС.

"Министр охраны окружающей среды Японии сообщил о возможной необходимости сбросить в океан загрязненную воду с атомной электростанции Фукусима, поскольку в 2022 году место в резервуарах закончится", - говорится в сообщении.

Группы рыбаков категорически против этой идеи, но многие ученые говорят о низком риске для здоровья людей и животных от сброса радиоактивной воды в океан.

Правительство страны заявило, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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В течение последних восьми лет около 200 тонн радиоактивной воды выкачивалось из поврежденных зданий реактора каждый день. Большинство радиоактивных изотопов были удалены с помощью сложного процесса фильтрации. Но один изотоп, тритий, не может быть ликвидирован, поэтому вода хранится в огромных резервуарах, которые будут полностью заполнены к 2022 году.

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АЭС, Фукусима, Загрязнение, Тихий океан.
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