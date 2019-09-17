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Все намного серьезней: изменение климата происходит быстрее, чем предполагалось
Изменение климата происходит быстрее, чем предполагалось

Все намного серьезней: изменение климата происходит быстрее, чем предполагалось

Все намного серьезней: изменение климата происходит быстрее, чем предполагалось
22:15 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) неоднократно подчеркивала важность того, что глобальное потепление не должно превышать 2 °С.

 Однако эксперты предполагают, что ситуация гораздо серьезнее, чем ожидалось ранее. Новые климатические модели прогнозируют повышение средней температуры Земли на 7 °С к 2100 году.

Полученные результаты основаны на новых показателях климатических моделей, известных под общим названием CMIP6. Эти модели используют повышенную вычислительную мощность и более корректные данные метеорологических систем, природных и антропогенных частиц, а также изменений облачности.

Оливье Бушер, руководитель Парижского центра климатического моделирования, объясняет, что новые результаты связаны с улучшенными моделями. "Они более точно отражают современные климатические тенденции", — отмечает он.

Согласно новым моделям, которые должны заменить те, что используются в текущих прогнозах ООН, повышенные уровни углерода в атмосфере согреют поверхность Земли быстрее, чем предполагалось в предыдущих расчетах. Это означает, что планета с большей вероятностью достигнет более высоких уровней глобального потепления даже при ускоренном сокращении выбросов.

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Новые модели лягут в основу следующего крупного доклада МГЭИК в 2021 году. Ученые отмечают, что планета еще не достигла «критической» степени потепления, но исследователи уже могут наблюдать засухи, наводнения, циклоны, которые связаны с изменениями климата.

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Экология, Глобальное потепление, Климат, Изменение климата.
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