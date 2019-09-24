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Больше кораблей: NASA строит дополнительные аппараты для полетов на Луну

Больше кораблей: NASA строит дополнительные аппараты для полетов на Луну
16:01 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости науки:NASA построит еще шесть кораблей "Орион" для полетов на Луну.

NASA подписало с Lockheed Martin контракт на производство еще шести кораблей "Орион", предназначенных для дальних пилотируемых космических полетов. Аппараты должны быть протестированы и поставлены к 2030 году, пишет New Atlas со ссылкой на сообщение космического агентства.

Сейчас NASA готовит два космических корабля "Орион": для беспилотного испытательного полета "Артемида I" и пилотируемой десятидневной миссии "Артемида II".

Предполагается, что космический корабль "Орион" совершит первый полет к Луне с экипажем в 2023 году, а в 2020-м отправится к спутнику Земли на ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 без астронавтов.

Согласно контракту, Lockheed Martin должен будет создать корабли для вспомогательных миссий "Артемида" с третьей по седьмую. Планируется, что третья миссия будет отправлена в 2024 году — она доставит на Луну первую женщину-астронавта.

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Сейчас Lockheed Martin завершила испытания корабля для миссии "Артемида I", второй "Орион" для пилотируемого полета сейчас тестируется в Центре космических полетов имени Кеннеди.

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НАСА, Орион, Луна, Космос, Наука, Космический корабль.
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