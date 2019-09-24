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NASA "объявило войну" астероиду: детали миссии

NASA "объявило войну" астероиду: детали миссии
08:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:В перспективе даже небольшое отклонение на достаточном расстоянии от Земли поможет "отодвинуть" потенциально опасный объект на достаточное расстояние от планеты.

NASA и Европейское космическое агентство объявили о подготовке совместного проекта по предупреждению столкновения астероидов с Землей. Изменять орбиту "летающих булыжников" ученые хотят с помощью старой доброй кинетической энергии – разбивая их о поверхность космических кораблей.

Детали эксперимента. "Полигоном" для испытания аппарата DART станет спутник астероида Дидим, вытянутая орбита которого пересекает орбиты Земли и Марса, сообщает Science Alert.

Цель миссии – проверить, может ли удар космического корабля отклонить траекторию спутника астероида размером около 160 метров в диаметре. Траектория вращается вокруг 780-метрового "старшего брата" с периодом 11,92 часа.

Сегодня мы первые люди в истории, у которых есть технология, которая потенциально может отклонить астероид от влияния на Землю, – заявил астроном Иан Карнелл из Европейского космического агентства.

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Перспективы. Ожидается, что столкновение на скорости 23 760 километров в час "затормозит" миниатюрный по космическим меркам объект всего на сантиметр в секунду. Но куда больше ученых интересует, как такой удар повлияет на его траекторию движения.

Риски. Исследователи отмечают, что даже в случае неудачного эксперимента никаких проблем астероид Земле не доставит – его маршрут пройдет на безопасном расстоянии от ее орбиты.

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Исследования, Земля, Наука, Астероид, Борьба с астероидом.
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