"Юпитер заболел?": что за темное пятно на самой большой планете Солнечной системы

Гигантское темное пятно на Юпитере, которое обнаружила космическая станция Juno, оказалось тенью от спутника этой планеты Ио. Об этом пишет издание Universe Today.

Необычную фотографию сделала космическая станция Juno во время 22-го сближения с Юпитером 12 сентября 2019 года. При этом спутник Ио находился в этом время на расстоянии 8 тыс. км от планеты.

Явление, которое зафиксировали камеры Juno, было аналогом солнечного затмения, только в системе Солнце-Ио-Юпитер. Однако из-за того, что Юпитер намного больше Ио, затмение закрывает лишь часть планеты.

Shadow of Io on Jupiter.

Made by Juno.

