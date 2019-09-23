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"Юпитер заболел?": что за темное пятно на самой большой планете Солнечной системы

"Юпитер заболел?": что за темное пятно на самой большой планете Солнечной системы
17:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Удалось установить, что за темное пятно появилось на Юпитере.

Гигантское темное пятно на Юпитере, которое обнаружила космическая станция Juno, оказалось тенью от спутника этой планеты Ио. Об этом пишет издание Universe Today.

Необычную фотографию сделала космическая станция Juno во время 22-го сближения с Юпитером 12 сентября 2019 года. При этом спутник Ио находился в этом время на расстоянии 8 тыс. км от планеты.

Явление, которое зафиксировали камеры Juno, было аналогом солнечного затмения, только в системе Солнце-Ио-Юпитер. Однако из-за того, что Юпитер намного больше Ио, затмение закрывает лишь часть планеты.

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Автоматическая станция Juno отправилась к Ио, самому близкому спутнику Юпитера и крупнейшему вулканическому объекту Солнечной системы с 400 крупными вулканами, еще 5 августа 2011 года. Миссия должна закончиться в июле 2021 года, однако НАСА планирует продлить ее.

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Космос, Юпитер, Наука, Планета, Juno.
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