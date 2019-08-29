В "семье" Юпитера пополнение: 5 спутников получили имена

Новости науки:У Юпитера появилось 5 новых спутников.

Красавец Юпитер на сегодняшний день является настоящим рекордсменом по количеству спутников. У этой необычной планеты их целых 79 — существенно больше, чем у остальных в Солнечной системе! В начале 2017 года у планеты-гиганта были обнаружены целых 5 новых лун. Названия для них были выбраны далеко не сразу, а только спустя 2 года. Как же назвали новоявленные луны и почему ученые тянули так долго? В этой статье ответим на все возникшие вопросы.

Несмотря на то, что в настоящее время у Юпитера существует целая свита из почти 80 спутников разных форм и размеров, самыми известными лунами планеты-гиганта считаются Ганимед, Каллисто, Ио и Европа. Каждый из этих спутников по-настоящему уникален. Так, Ганимед считается самой большой луной в Солнечной системе, Каллисто и Европа содержат в себе подледные океаны, а Ио считается самым взрывоопасным местом среди всех планет и спутников нашей звездной системы.

75 остальных спутников Юпитера, среди которых затесались и 5 новых членов огромной юпитерианской семьи, больше похожи не на полноценные спутники, а на захваченные планетой астероиды, которые пытались попасть во внутреннюю часть Солнечной системы, но так и не смогли это сделать из-за огромного притяжения Юпитера. Среди малых спутников планеты чаще всего выделяются Амальтея, Адрастея и Метида, которые, хотя и имеют весьма неправильную форму, выделяются на фоне остальных своими несколько большими размерами.

Несмотря на то, что все юпитерианские луны по традиции должны быть названы в честь персонажей из греческой или римской мифологии, астрономы из Института Карнеги решили организовать публичный конкурс, по итогам которого можно было бы определиться с названиями новооткрытых спутников. Конкурс не отменяет традиции. Согласно правилам, все юпитерианские луны должны быть названы в честь потомков или жен Зевса или Юпитера. В списке ограничений также можно было увидеть, что спутники нельзя было называть именами, содержащими в себе более 16 символов или же какие-либо оскорбительные слова на современных языках мира.

В конце концов, команда исследователей остановилась на пяти именах, которые были недавно одобрены Международным астрономическим союзом (МАС). Новые имена спутников Юпитера звучат как Пандия, Эрса, Эйрин, Филофрозина и Эвфема. Размеры лун варьируются от 1 до 3 километров в ширину, причем Пандия является самой большой среди них.

Пандия (ранее S/2017 J4) является "дочерью Зевса и богини Луны Селены", а также "богиней полнолуния и сестрой Эрсы", согласно пресс-релизу.

Эрса (ранее S/2018 J1) является "сестрой Пандии, а также дочерью Зевса и богини Луны Селены"

Эйрин (ранее S/2003 J5) была богиней мира и дочерью Зевса и Фемиды.

Филофросина (ранее S/2003 J15) представляла из себя дух гостеприимства и доброты, в свое время являлась внучкой Зевса и сестрой Евфимы.

Евфима (ранее S/2003 J3) являлась духом похвалы и хорошего предзнаменования, а кроме того была внучкой Зевса и сестрой Филофрозины.

Что ж, пожалуй, новым юпитерианских спутникам несказанно повезло, что в древнегреческой и древнеримской мифологии осталось так много подходящих имен. Так же, как и в том, что Зевс в свое время был довольно-таки любвеобильным парнем, обеспечившим настоящее богатство современным астрономам в плане подходящих названий для планет и спутников Солнечной Системы.