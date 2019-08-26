Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)
Юпитер, как он есть: получен первый четкий снимок планеты
Юпитер, как он есть: получен первый четкий снимок планеты

Юпитер, как он есть: получен первый четкий снимок планеты

Юпитер, как он есть: получен первый четкий снимок планеты
15:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Зонд Juice получил четкие снимки Юпитера и четырех его спутников в ходе испытаний на Земле.

Зонд Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) Европейского космического агентства (ESA), предназначенный для изучения глубокого космоса, в ходе наземных испытаний камеры сделал четкую фотографию Юпитера и четырех его крупнейших спутников. Об этом говорится в сообщении ESA.

Запуск зонда Juice запланирован на 2022 год на ракете Ariane 5. Аппарат должен будет достичь Юпитера в 2029 году. Он совершит серию гравитационных маневров вокруг Земли, Венеры и Марса. Это позволит сэкономить топливо и увеличить полезную нагрузку из аппаратуры, которую сможет нести аппарат. Затем Juice пролетит по орбитам спутников Юпитера Европы, Ганимеда и Каллисто и закончит миссию в 2034 году.

Сейчас инженеры ESA проводят наземные испытания систем аппарата, в том числе камеры NavCam, которая позволит получать сверхточные изображения спутников и планет, а также поможет зонду определять свою скорость и положение в пространстве.

NASA официально одобрило миссию Europa Clipper 

В ходе последних испытаний NavCam, проведенных на крыше завода Airbus Defence and Space в Тулузе, инженерам удалось с помощью камеры получить неожиданно четкие снимки Юпитера и четырех его крупнейших спутников: Европы, Ганимеда, Ио и Каллисто.

На тот момент астрономические объекты находились в 630 млн км от точки наблюдений, говорится в сообщении ESA.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Космос, Юпитер, Наука, Зонд, ESA, Jupiter Icy Moons Explorer.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин уволил посла России в Великобритании
Путин уволил посла России в Великобритании
Трамп провел &quot;отличную встречу&quot; с премьер-министром Индии
Трамп провел "отличную встречу" с премьер-министром Индии
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Продюсер фильма &quot;Домой&quot; стал членом Европейской киноакадемии
Продюсер фильма "Домой" стал членом Европейской киноакадемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь