Юпитер, как он есть: получен первый четкий снимок планеты

Новости науки:Зонд Juice получил четкие снимки Юпитера и четырех его спутников в ходе испытаний на Земле.

Зонд Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) Европейского космического агентства (ESA), предназначенный для изучения глубокого космоса, в ходе наземных испытаний камеры сделал четкую фотографию Юпитера и четырех его крупнейших спутников. Об этом говорится в сообщении ESA.

Запуск зонда Juice запланирован на 2022 год на ракете Ariane 5. Аппарат должен будет достичь Юпитера в 2029 году. Он совершит серию гравитационных маневров вокруг Земли, Венеры и Марса. Это позволит сэкономить топливо и увеличить полезную нагрузку из аппаратуры, которую сможет нести аппарат. Затем Juice пролетит по орбитам спутников Юпитера Европы, Ганимеда и Каллисто и закончит миссию в 2034 году.

Сейчас инженеры ESA проводят наземные испытания систем аппарата, в том числе камеры NavCam, которая позволит получать сверхточные изображения спутников и планет, а также поможет зонду определять свою скорость и положение в пространстве.

C’est une image de #NavCcam, la caméra de navigation de la sonde européenne #Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) de l'@esa ESA. Un test effectué en juin à Toulouse chez @AirbusSpace avec #Sodern. Navcam est essentiel pour la navigation de la sonde et le pointage de ses instruments pic.twitter.com/oOPcPqTQWv — Regards sur la Terre (@RegardSurTerre) August 23, 2019

В ходе последних испытаний NavCam, проведенных на крыше завода Airbus Defence and Space в Тулузе, инженерам удалось с помощью камеры получить неожиданно четкие снимки Юпитера и четырех его крупнейших спутников: Европы, Ганимеда, Ио и Каллисто.

На тот момент астрономические объекты находились в 630 млн км от точки наблюдений, говорится в сообщении ESA.