NASA официально одобрило миссию Europa Clipper

Новости науки:NASA утвердило миссию Europa Clipper по изучению спутника Юпитера Европы.

Исследовательская станция должна быть запущена не раньше 2023 года, говорится в сообщении космического агентства.

Европа — одно из самых перспективных небесных тел для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Ученые полагают, что под слоем льда толщиной в 10–30 км находится океан жидкой воды. Такая глубина обусловлена высоким уровнем радиации на поверхности спутника. Дело в том, что небесное тело вращается по радиационной орбите Юпитера.

Миссия Europa Clipper будет запущена к Европе между 2023 и 2025 годами. Чтобы достичь спутника Юпитера, зонду необходимо от трех до семи лет, в зависимости от мощности ракеты-носителя.

Исследовательский аппарат займется исследованием ледяной коры и подледного океана спутника, его состава, а также поиском признаков любой недавней геологической активности и определением вероятности жизни на нем.