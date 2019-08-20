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NASA официально одобрило миссию Europa Clipper

NASA официально одобрило миссию Europa Clipper
21:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:NASA утвердило миссию Europa Clipper по изучению спутника Юпитера Европы.

Исследовательская станция должна быть запущена не раньше 2023 года, говорится в сообщении космического агентства.

Европа — одно из самых перспективных небесных тел для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Ученые полагают, что под слоем льда толщиной в 10–30 км находится океан жидкой воды. Такая глубина обусловлена высоким уровнем радиации на поверхности спутника. Дело в том, что небесное тело вращается по радиационной орбите Юпитера.

Миссия Europa Clipper будет запущена к Европе между 2023 и 2025 годами. Чтобы достичь спутника Юпитера, зонду необходимо от трех до семи лет, в зависимости от мощности ракеты-носителя.

NASA и SpaceX продолжают совместную подготовку к предстоящим полетам

Исследовательский аппарат займется исследованием ледяной коры и подледного океана спутника, его состава, а также поиском признаков любой недавней геологической активности и определением вероятности жизни на нем.

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Спутник, Исследование, НАСА, Европа, Космос, Юпитер, Europa Clipper.
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