NASA и SpaceX продолжают совместную подготовку к предстоящим полетам

Новости науки:NASA и SpaceX провели репетицию эвакуации экипажа Crew Dragon.

SpaceX и NASA провели первые совместные тренировки по эвакуации членов экипажа Crew Dragon. Они использовали корабль GO Searcher и вертолет. Команды отработали действия по быстрой транспортировке астронавтов на базу ВВС США в мысе Канаверал.

НАСА и SpaceX продолжают совместную подготовку к предстоящим полетам экипажей, которые SpaceX будет выполнять для агентства. На этот раз они провели испытания экстренной эвакуации с помощью аппарата GO Searcher.

Go Searcher предназначен для экстренной эвакуации астронавтов. Раньше он использовался только для сопровождения их до берега. Но в августе этого года SpaceX существенно обновила корабль, добавив вертолетную площадку, массивный купол и радиолокационную решетку для быстрой связи с экипажем корабля Dragon.

Это первая скоординированная операция НАСА и SpaceX. Астронавты имитировали внештатную ситуацию, после чего эвакуировались с корабля, вертолет ВВС США доставил их на борт GO Searher, после чего они попали на базу ВВС на мысе Канаверал.

В мае 2019 года Space X подтвердила, что пилотируемый корабль Crew Dragon погиб во время испытаний. Вице-президент компании Ханс Кенигсманн рассказал журналистам, что катастрофа произошла непосредственно перед запуском двигателей, которые используются в системе аварийного спасения.