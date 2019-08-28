Следующие шаги на Луне будут принадлежать женщине

Новости науки:В 2024 году NASA планирует отправить на Луну женщину-астронавта.

Американское космическое агентство к 2024 году планирует высадить двух астронавтов вблизи южного полюса Луны. По крайней мере одним из этих астронавтов станет женщина. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

Брайденстайн заявил, что в будущем женщины станут играть "главную роль" в освоении космоса. Он также не исключил, что первой на Марс ступит женщина-астронавт.

"Мы близки к этой цели, потому что в конце марта будет совершен первый в истории выход команды астронавтов-женщин в открытый космос". Отмечается, что выход в космос осуществят с борта Международной космической станции.

"Я скажу вам, почему это так важно для меня как руководителя NASA, — добавил Брайденстайн. — Моей дочке 11, и я хочу, чтобы она видела все возможности, которые у нее есть, с детства".