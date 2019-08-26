"Плутон - это планета": директор NASA высказался о принадлежности небесного тела

Новости науки:Аналогичной точки зрения придерживаются некоторые другие ученые.

Двадцать четвертого августа 2019 года ученые отмечали памятную дату: прошло 13 лет со дня, как изменилось официальное определение Плутона. То, что когда-то считали планетой Солнечной системы, теперь превратилось в скромную карликовую планету.

Однако не все ученые согласились с решением Международного астрономического союза: сейчас глава NASA Джим Брайденстайн заявил о поддержке членства Плутона в клубе планет Солнечной системы. "Просто, чтобы вы знали, на мой взгляд, Плутон - это планета, - сказал он во время экскурсии по зданию аэрокосмических инженерных наук в Колорадском университете в Боулдере. - Вы можете написать, что администратор NASA объявил Плутон планетой еще раз".

Тезис о том, что Плутон - всего лишь самая большая из карликовых планет, высказали еще советские ученые. В августе 2006 года Международный астрономический союз впервые дал определение термину "планета". Плутон не попадал под него, и эксперты причислили его к новой категории карликовых планет вместе с такими объектами, как Эрида и Церера.

Карликовыми планетами называют небесные тела, которые вращаются по орбите вокруг Солнца, имея достаточную массу для того, чтобы, в отличие от малых тел Солнечной системы, под действием сил гравитации поддерживать форму, близкую к сферической. При этом такие объекты не являются спутниками планет и, в отличие от планет, не способны расчистить район своей орбиты от других объектов.

Всего Международный астрономический союз официально признал пять карликовых планет: Цереру, Плутон, Эриду, Макемаке и Хаумеа. Также известно несколько десятков тел, которые могут быть охарактеризованы как карликовые планеты.

Напомним, тезис о том, что Плутон - это планета, ранее начал активно отстаивать планетолог из Университета Центральной Флориды Филипп Мецгер. Он заявил, что действующая классификация несовершенна и требует пересмотра.

А недавно за Плутоном астрономы выявили новый объект. Он получил неофициальное название Гоблин и находится в 80 раз дальше от Солнца, чем Земля. В его орбиту, предположительно, вносит возмущения ранее рассчитанная учеными таинственная Планета X, существование которой только предстоит подтвердить или опровергнуть. Астрономы предполагают, что похожих на Гоблина небольших тел на периферии Солнечной системы могут быть тысячи.