Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе

Новости Украины:Петр Порошенко встретился с новым послом Германии Анкой Фельдгузен.

Пятый президент Украины Петр Порошенко обсудил с новым послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен важность сохранения санкционной политики Евросоюза относительно России.

Об этом Порошенко написал во вторник на своей странице в Facebook.

"Встретил нового посла Германии в Украине. Вместе с Анкой Фельдгузен обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе и скоординировали подходы по обеспечению выполнения российской стороной ее обязательств в рамках минского и нормандского процессов. Согласились, что нам важно сохранить санкционную политику ЕС против России", - отметил он.

Порошенко поблагодарил ФРГ за твердую поддержку и содействие как в отражении российской агрессии и укреплении европейского единства с Украиной, так и на пути важных реформ.