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Вторник, 24.09.2019
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
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Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе

Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
17:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Петр Порошенко встретился с новым послом Германии Анкой Фельдгузен.

Пятый президент Украины Петр Порошенко обсудил с новым послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен важность сохранения санкционной политики Евросоюза относительно России.

Об этом Порошенко написал во вторник на своей странице в Facebook.

"Встретил нового посла Германии в Украине. Вместе с Анкой Фельдгузен обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе и скоординировали подходы по обеспечению выполнения российской стороной ее обязательств в рамках минского и нормандского процессов. Согласились, что нам важно сохранить санкционную политику ЕС против России", - отметил он.

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Порошенко поблагодарил ФРГ за твердую поддержку и содействие как в отражении российской агрессии и укреплении европейского единства с Украиной, так и на пути важных реформ.

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Все по теме:

Германия, Украина, ФРГ, Донбасс, Петр Порошенко, Анка Фельдгузен.
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