Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21

Новости спорта:Стало известно, какие стадионы будут принимать финалы еврокубков в 2021 году.

В 2021 году финал Лиги Европы пройдет в Севилье на арене одноименного клуба Эстадио Рамон Санчес Писхуан — такое решение принял исполком УЕФА.

Стадион построен в 1955 году (открыт в 1958-м) и вмещает 43 883 зрителя. К финалу Лиги Европы на арене пройдет реконструкция.

Кроме того, было объявлено, что финал Лиги чемпионов в 2021 году примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Президент УЕФА Александер Чеферин официально подтвердил это на заседании исполнительного комитета.

А вот поединок за Суперкубок УЕФА 2021 пройдет на арене в Белфасте, которая выиграла это право у харьковского ОСК "Металлист" и стадионов в Минске и Белфасте.

Также объявлено, что в 2022 году финал пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене», а в 2023-м – в Лондоне на «Уэмбли».

Напомним, вчера на торжественной церемонии в Милане было объявлено имя лучшего футболиста по итогам года по версии ФИФА. Им стал футболист каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси.