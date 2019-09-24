Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Ястремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Ястремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21

Смотрите фото (5)
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
21:05 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Стало известно, какие стадионы будут принимать финалы еврокубков в 2021 году.

В 2021 году финал Лиги Европы пройдет в Севилье на арене одноименного клуба Эстадио Рамон Санчес Писхуан — такое решение принял исполком УЕФА.

Стадион построен в 1955 году (открыт в 1958-м) и вмещает 43 883 зрителя. К финалу Лиги Европы на арене пройдет реконструкция.

Кроме того, было объявлено, что финал Лиги чемпионов в 2021 году примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Президент УЕФА Александер Чеферин официально подтвердил это на заседании исполнительного комитета.

Вся красота футбола в подборке лучших финтов первого тура Лиги чемпионов (Видео)

А вот поединок за Суперкубок УЕФА 2021 пройдет на арене в Белфасте, которая выиграла это право у харьковского ОСК "Металлист" и стадионов в Минске и Белфасте.

Реал намерен будущим летом подписать одного из лучших футболистов планеты

Также объявлено, что в 2022 году финал пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене», а в 2023-м – в Лондоне на «Уэмбли».

Напомним, вчера на торжественной церемонии в Милане было объявлено имя лучшего футболиста по итогам года по версии ФИФА. Им стал футболист каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
02 Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года
03 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
04 Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
05 Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь